Sul pc i cataloghi con foto e video hot di bambini | pedofili nella rete della polizia
Scoperti archivi di orrore su computer e cellulari, con foto e video di bambini in pose sessualmente esplicite. Un’indagine della polizia ha portato alla luce una rete di pedofili che diffonde materiale illecito, evidenziando la gravità e la pericolosità di questa piaga digitale.
Su computer e telefoni cellulari c'erano archivi dell'orrore: foto e video di bambini in pose sessualmente esplicite. Quattro persone sono state arrestate dalla polizia al termine di un'indagine condotta dagli agenti del centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana. L'accusa è di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Insegnante condannato a nove anni, nel suo pc foto hot di bambini. Era stato scoperto dalla moglie
Leggi anche: La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e sequestrati pc - VIDEO
Quest’anno alla Fiera del Libro Più libri più liberi mi ci trasferisco ad abitare! Come al solito non voglio perdermi nemmeno una delle novità dei cataloghi delle case editrici per bambini. Quantilibri e albi illustrati meravigliosi... come vorrei portarli a casa tutti! Se - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.