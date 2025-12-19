Sul pc i cataloghi con foto e video hot di bambini | pedofili nella rete della polizia

Scoperti archivi di orrore su computer e cellulari, con foto e video di bambini in pose sessualmente esplicite. Un’indagine della polizia ha portato alla luce una rete di pedofili che diffonde materiale illecito, evidenziando la gravità e la pericolosità di questa piaga digitale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.