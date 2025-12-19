Sul pc i cataloghi con foto e video hot di bambini | pedofili nella rete della polizia

Scoperti archivi di orrore su computer e cellulari, con foto e video di bambini in pose sessualmente esplicite. Un’indagine della polizia ha portato alla luce una rete di pedofili che diffonde materiale illecito, evidenziando la gravità e la pericolosità di questa piaga digitale.

Su computer e telefoni cellulari c'erano archivi dell'orrore: foto e video di bambini in pose sessualmente esplicite. Quattro persone sono state arrestate dalla polizia al termine di un'indagine condotta dagli agenti del centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana. L'accusa è di. 🔗 Leggi su Today.it

