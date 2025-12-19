Suggestione lirica e impressione emozionale negli scorci fotografici di Siniša Str?i?

Le fotografie di Siniša Strižì catturano suggestioni liriche e emozioni profonde, invitando lo spettatore a immergersi nei dettagli nascosti e nei frammenti di un mondo intensamente percepito. Attraverso una sensibilità raffinata, l’autore svela la poesia insita nelle sfumature più sottili, trasformando ogni immagine in un invito a esplorare l’anima di un istante che rimane impresso nella memoria.

Laddove lo sguardo non riesce ad accontentarsi di avere una visione generale dell’osservato, entra in gioco per alcuni autori la necessità di addentrarsi nel particolare, nel dettaglio, in quel frammento che può essere colto e portato alla luce solo da una sensibilità particolare, solo dalla capacità di analizzare il punto focale da cui poi si propaga la sensazione in grado di avvolgere l’insieme che così si fissa sullo scrigno della memoria. La fotografia diviene in questo caso estensione dell’interiorità del singolo interprete, ne segue l’intensità ed è strumento attraverso cui la voce interiore riesce a farsi sentire dando una versione personale e intimista di ciò che l’occhio coglie pur essendo incapace di mettere a fuoco quanto invece con la lente emerge in maniera più intensa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

