Su che canale vedere stasera in tv Bologna-Inter Supercoppa Italiana 2025 | orario semifinale programma streaming

Bologna-Inter, la semifinale della Supercoppa Italiana 2025 in programma questa sera alle 20.

Saranno Bologna e Inter le protagoniste della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2025 di calcio maschile, in programma stasera alle ore 20.00 all’Al-Awwal Park di Riad (Arabia Saudita). In palio c’è il pass per la finale contro il Napoli di Antonio Conte, che ha regolato ieri il Milan per 2-0 approdando all’ultimo atto della Final Four che si terrà lunedì 22 dicembre. Prima apparizione in Supercoppa per i felsinei, che si sono meritati l’invito al torneo in qualità di vincitori dell’ultima Coppa Italia, mentre i nerazzurri hanno sfruttato il format allargato per qualificarsi grazie al secondo posto nella Serie A 2024-2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

