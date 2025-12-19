Su che canale vedere in tv Zawiercie-Osaka e Perugia-Volei Renata Mondiale per club 2025 | orari semifinali e streaming

Scopri dove seguire in tv e in streaming le semifinali del Mondiale per club 2025 di volley maschile, con Zawiercie-Osaka e Perugia-Volei Renata in programma sabato 20 dicembre alle 19. Tieniti aggiornato sugli orari e le piattaforme per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante giornata di sport.

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv Zawiercie-Osaka e Perugia-Volei Renata, Mondiale per club 2025: orari semifinali e streaming Sabato 20 dicembre si giocheranno le semifinali del Mondiale per Club 2025 di volley maschile: alle ore 19.00 i polacchi dello Zawiercie incroceranno i giapponesi dell'Osaka Bluteon, mentre alle ore 22.30 Perugia se la dovrà vedere con i brasiliani del Volei Renata. In palio la qualificazione alla finale della rassegna iridata, che si giocherà domenica 21 dicembre (ore 22.30 italiane) a Belem (Brasile). Si preannunciano due confronti particolarmente equilibrati e incerti, aperti a ogni pronostico: da una parte i vice campioni d'Europa saranno attesi dall'ostico duello con il sestetto del palleggiatore francese Brizard, dello schiacciatore cubano Lopez e dell'opposto nipponico Nishida; dall'altra i Campioni d'Europa dovranno prendere con le pinze i padroni di casa guidati dal palleggiatore Bruninho.

