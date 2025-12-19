Studenti al centro delle scelte | ecco il bilancio partecipativo

Il bilancio partecipativo approda al Fazzini Mercantini di Grottammare, segnando un nuovo passo verso una scuola più inclusiva e democratica. Con questa iniziativa, gli studenti diventano protagonisti delle decisioni che riguardano il loro percorso e il loro futuro, contribuendo attivamente alla crescita dell’istituto e rafforzando il senso di comunità. Un’occasione di partecipazione e responsabilità che apre nuove prospettive di coinvolgimento e sviluppo.

Il bilancio partecipativo ha fatto ingresso al Fazzini Mercantini di Grottammare. Il progetto è stato presentato nell'aula magna dell'istituto di istruzione superiore avviando ufficialmente un percorso che mette gli studenti al centro delle scelte. L'iniziativa, coordinata dalla Scuola in collaborazione con l'Ufficio Partecipazione del Comune, si inserisce nelle politiche comunali dedicate alla cittadinanza attiva. Una vera e propria palestra di democrazia, che permette agli studenti di incidere sull'utilizzo di una parte delle risorse dell'istituto, imparando a confrontarsi, progettare e decidere in modo condiviso, con il supporto tecnico e metodologico del Comune.

Grottammare. L’Istituto Fazzini/Mercantini apre al bilancio partecipativo - Studenti protagonisti di un percorso di cittadinanza attiva con il supporto del Comune Il bilancio partecipativo fa il suo ingresso al Fazzini Mercantini. farodiroma.it

