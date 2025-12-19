Studenti agenzie e brand insieme per la creatività | i vincitori del Plateia – Spaccam Award 2025

La seconda edizione di Plateia – Spaccam Award si è conclusa con entusiasmo, riunendo studenti, agenzie e brand in un confronto creativo di grande valore. Nato dall’idea del professor Aldo Carlotto e promosso dagli studenti del Dipartimento di Scienze sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il premio celebra l’eccellenza nella comunicazione pubblicitaria, stimolando l’innovazione e la collaborazione tra le nuove generazioni e il settore professionale.

Si è conclusa con grande partecipazione la seconda edizione di Plateia – Spaccam Award, il premio dedicato all’eccellenza nella comunicazione pubblicitaria nato da un’idea del professor Aldo Carlotto e promosso dagli studenti del corso di Marketing e New Media del Dipartimento di Scienze sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Plateia è molto più di un concorso: è un progetto culturale che punta a dare visibilità a un settore spesso sottovalutato come quello della comunicazione pubblicitaria e, allo stesso tempo, a costruire un ponte strutturale tra università e mondo del lavoro, offrendo agli studenti un confronto diretto con agenzie, creativi e aziende. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: A Napoli la seconda edizione dello Spaccam Award: 12 categorie in gara Leggi anche: WineHunter Award Platinum: svelati al Teatro Puccini di Merano i 77 vincitori dell’edizione 2025 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Studenti.it e UniPegaso insieme per l’orientamento scolastico e universitario - UniPegaso università digitale che fa parte del gruppo Multiversy, si allea con un ecosistema consolidato come Studenti. primaonline.it AGENZIE VIAGGI, QUESTA È UNA DI QUELLE PROMO CHE FANNO LA DIFFERENZA. Dal 1 dicembre al 31 maggio 2026, ogni gruppo studenti chiuso con theOne Viaggi ti porta €20 extra. Sì, solo €20 No. È qui che molti sbagliano lettura. Quel bonus - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.