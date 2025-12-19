Studente minacciato con spray al peperoncino costretto a consegnare 25 euro | arrestato l’aggressore

Bergamo. Paura venerdì mattina in zona stazione, dove uno studente di 16 anni è stato minacciato, aggredito e rapinato da un 20enne di origine marocchina, poi arrestato dalle Volanti della Questura. È successo intorno alle 7,30. L’aggressore ha estratto uno spray al peperoncino e ha costretto il minorenne a consegnare 25 euro. Durante la colluttazione, il giovane è stato spinto a terra ma è riuscito a recuperare il telefono che gli era stato rubato. Le volanti, intervenute su segnalazione della vittima, hanno raccolto la descrizione del 20enne rintracciandolo poco dopo. M.O. – queste le iniziali – è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e lesioni e denunciato per porto d’armi e strumenti atti ad offendere, inosservanza del foglio di via da Bergamo e ricettazione, dopo il ritrovamento di materiale non giustificato durante la perquisizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

