Stretta sulle case ai turisti | Mettiamo un freno agli affitti brevi presto stabiliremo zone e criteri

Il Comune di Rimini annuncia nuove restrizioni sugli affitti brevi, con l’obiettivo di regolamentare meglio il mercato e tutelare il patrimonio abitativo. Presto saranno stabilite zone e criteri specifici, in linea con la legge regionale e la futura variante al Rue. Una misura che mira a bilanciare le esigenze dei residenti e degli operatori turistici, garantendo una gestione più sostenibile e responsabile degli affitti temporanei.

© Ilrestodelcarlino.it - Stretta sulle case ai turisti: “Mettiamo un freno agli affitti brevi, presto stabiliremo zone e criteri” Rimini, 19 dicembre 2025 – “Faremo nostra la legge regionale sugli affitti brevi, andando a definire gli ambiti con la nuova variante al Rue”. L’assessora all’urbanistica Valentina Ridolfi apre a strada alla rivoluzione degli affitti brevi. Ridolfi, ora che la Regione ha approvato la norma, come vi muoverete? «I Comuni hanno la facoltà di individuare le aree del proprio territorio in cui ammettere le locazioni brevi attraverso le apposite variante urbanistiche. Si tratta di una possibilità che ciascuna amministrazione valuterà in autonomia. A Rimini stabiliremo come recepire le previsioni della legge regionale individuando le aree ammissibili o meno per gli affitti brevi, dandone opportuna comunicazione agli operatori e a tutti gli interessati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il boom degli affitti brevi. Nelle zone degli alberghi un freno agli alloggi destinati ai turisti Leggi anche: Stretta sugli affitti brevi: presto, in alcune zone, potrebbero essere vietati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Stretta di Trump sui turisti con l'ESTA, al microscopio 5 anni di social. Stretta Usa sui turisti: controlli sull’attività social degli ultimi 5 anni. Come cambia l’Esta anche per gli italiani - Il vecchio portale farà spazio a una App: saranno obbligatori anche dati biometrici (compreso il Dna), selfie e contatti dei fam ... msn.com

