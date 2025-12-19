Strattona l’ex compagna davanti al Commissariato | arrestato un 40enne a Secondigliano

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Secondigliano dopo aver aggredito l’ex compagna davanti al Commissariato. La vittima, che chiedeva aiuto tramite il citofono, ha attirato l’attenzione degli agenti, prontamente intervenuti. L’arresto si inserisce in un contesto di precedenti per maltrattamenti e lesioni personali, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel tutela delle vittime di violenza domestica.

L’uomo bloccato dagli agenti mentre la vittima chiedeva aiuto al citofono del Commissariato. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Secondigliano, presenti negli uffici di polizia, hanno notato dalla visione delle telecamere di video-sorveglianza il predetto che stava strattonando una donna mentre la stessa stava cercando di bussare al citofono del Commissariato per chiedere aiuto. I poliziotti, allertati anche da alcuni passanti che hanno soccorso la vittima, sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo in Corso Secondigliano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

