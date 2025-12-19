Straniero assalta il presepe | Inneggiava ad Allah

Un gesto ignobile ha sconvolto il tradizionale presepe allestito nel cuore di Brescia. Nella notte, un uomo si è scagliato contro la sacra rappresentazione, urlando inni religiosi, suscitando sdegno e preoccupazione tra i cittadini. L'episodio solleva ancora una volta il tema della tolleranza e della convivenza civile, richiedendo un intervento deciso per tutelare i simboli della nostra tradizione e la sicurezza pubblica.

Il presepe allestito, come ogni anno, sotto il porticato del palazzo comunale della Loggia a Brescia, nel cuore cittadino è stato barbaramente attaccato nella tarda serata di ieri da uno straniero che, mentre conduceva l'assalto, avrebbe inneggiato ad Allah. A farne le spese è stato uno dei pastori della rappresentazione della natività, danneggiato al braccio dall'assalto, e non si sono registrati danni più ingenti solo perché sul posto sono riusciti a intervenire tempestivamente gli agenti della polizia locale, che lo hanno portato in caserma. Prima di riuscire a portarlo via, però, l'uomo ha aggredito anche loro tanto che l'accusa nei suoi confronti è di resistenza a pubblico ufficiale, motivo per il quale è stato arrestato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

