Un atto di violenza ha sconvolto il presepe allestito nella Loggia di Brescia. Nella notte, un uomo straniero ha attaccato e distrutto una delle statue, mentre avrebbe inneggiato ad Allah. L'episodio ha suscitato sconcerto e indignazione tra i cittadini, evidenziando ancora una volta come certi gesti possano turbare la serenità delle tradizioni locali.

© Ilgiornale.it - Straniero assalta il presepe e distrugge una statua: "Inneggiava ad Allah"

Il presepe allestito, come ogni anno, sotto il porticato del palazzo comunale della Loggia a Brescia, nel cuore cittadino è stato barbaramente attaccato nella tarda serata di ieri da uno straniero che, mentre conduceva l'assalto, avrebbe inneggiato ad Allah. A farne le spese è stato uno dei pastori della rappresentazione della natività, danneggiato al braccio dall'assalto, e non si sono registrati danni più ingenti solo perché sul posto sono riusciti a intervenire tempestivamente gli agenti della polizia locale, che lo hanno portato in caserma. Prima di riuscire a portarlo via, però, l'uomo ha aggredito anche loro tanto che l'accusa nei suoi confronti è di resistenza a pubblico ufficiale, motivo per il quale è stato arrestato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

