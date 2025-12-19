Stranger Things | David Harbour assente dall' evento finale a NY in seguito a strani comportamenti

Durante l'evento finale di Stranger Things a New York, l'assenza di David Harbour ha suscitato curiosità, a causa di

Assente dalle celebrazioni per il gran finale anche Millie Bobby Brown, reduce da un infortunio a un braccio dovuto a una caduta. Non è passata inosservata l'assenza di David Harbour dalle celebrazioni per il gran finale di Stranger Things a seguito di segnalazioni di comportamenti irregolari. L'attore, 50 anni, avrebbe dovuto partecipare alla celebrazione della stagione finale di Stranger Things tenutasi poche ore fa presso il Paley Center di New York City, ma all'ultimo momento è stato annunciato che non sarebbe riuscito a partecipare, ufficialmente a causa di un "conflitto di impegni". L'assenza di David arriva dopo la segnalazione di un comportamento bizzarro tenuto dall'attore a Encinitas, in California, come riportato da TMZ. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Stranger Things nel caos prima del finale: Millie Bobby Brown avrebbe accusato David Harbour di bullismo sul set

Leggi anche: David Harbour racconta come “Stranger Things” lo abbia cambiato come persona

