Stranger Things 5 | i fratelli Duffer hanno anticipato come finisce la serie con i Funko

Durante lo show di Jimmy Fallon, i fratelli Duffer hanno svelato in anteprima come si concluderà Stranger Things 5, utilizzando i popolarissimi Funko dello show. Un simpatico siparietto che ha incuriosito i fan, lasciando intuire alcuni dettagli sulla conclusione di questa amata serie Netflix. Un momento speciale per tutti gli appassionati, tra anticipazioni e sorprese, che ha alimentato l’attesa per l’ultimo capitolo.

© Movieplayer.it - Stranger Things 5: i fratelli Duffer hanno anticipato come finisce la serie.. con i Funko Durante lo show di Jimmy Fallon, i fratelli Duffer hanno anticipato ai fan come si concluderà l'amata serie Netflix usando i Funko dello show. I fratelli Duffer hanno spoilerato il gran finale di Stranger Things usando i Funko Pop? durante un'ospitata nello show di Jimmy Fallon i creativi gemelli si sarebbero sbizzarriti anticipando il destino di alcuni personaggi attraverso i Funko a loro dedicati in un momento davvero esilarante. Quando Jimmy Fallon gli ha presentato un vassoio contenente i Funko di tutti i personaggi dell'amata serie Netflix loro li hanno posizionati in modo da anticipare la sorte di alcuni personaggi, mostrando come (forse) lo show si concluderà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: Stranger Things, i fratelli Duffer anticipano la “morte più violenta” dell’intera serie Leggi anche: Fan di stranger things in allerta: i fratelli duffer svelano la morte più cruenta della serie La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Stranger Things 5, i nuovi poster dei personaggi del Volume 2 della serie tv Netflix; Stranger Things 5: una (tristissima) teoria dei fan sul destino di Max nella serie Netflix; Stranger Things 5, il video del trailer finale di Netflix: gli ultimi 4 episodi il 26 dicembre e l'1 gennaio; Stranger Things 5 Volume 2: tutti gli spoiler già resi pubblici. Stranger Things 5: i fratelli Duffer hanno anticipato come finisce la serie.. con i Funko - Durante lo show di Jimmy Fallon, i fratelli Duffer hanno anticipato ai fan come si concluderà l'amata serie Netflix usando i Funko dello show. movieplayer.it

Stranger Things 5, il trailer del Volume 2 mette tutto davvero "Sottosopra": ecco la svolta - Tutto ciò che ci è stato mostrato nel trailer della seconda parte dell'ultima stagione della serie dei fratelli Duffer, che ora entra davvero nel vivo ... libero.it

Luoghi di Stranger Things: i 5 più iconici della serie - In occasione dell’uscita della quinta stagione di Stranger Things: scopriamo i luoghi più iconici dell'iconica serie. eroicafenice.com

Stranger Things 5 (con i suoi costumi) è la prova che la moda anni Ottanta è eterna - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.