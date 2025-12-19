Strage di Bondi Beach | in Australia il governo compra armi da fuoco in eccesso Poi le distruggerà

In Australia, il governo ha acquistato un vasto inventario di armi da fuoco in eccesso, annunciando poi la loro distruzione. Si tratta del più grande programma di smaltimento dal massacro di Port Arthur del 1996, evento che ha segnato profondamente il paese e ha portato all’adozione di politiche di controllo delle armi tra le più avanzate al mondo. Un gesto che sottolinea l’impegno per la sicurezza e la prevenzione delle tragedie.

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Bondi Beach: in Australia il governo compra armi da fuoco in eccesso. Poi le distruggerà Si tratta del più grande programma dai tempi del massacro di Port Arthur del 1996, che causò la morte di 35 persone e spinse l’Australia a introdurre misure di controllo delle armi all’avanguardia a livello mondiale. Ora, a pochi giorni dalla strage di Bondi Beach – la sparatoria di massa più grave degli ultimi decenni, nella quale sono morte 15 persone tra cui una bimba di 10 anni -, il governo australiano ha annunciato un programma di riacquisto di armi in seguito all’attacco di Bondi Beach, la sparatoria di massa più mortale degli ultimi decenni. Il nuovo programma acquisterà armi da fuoco in eccedenza, recentemente vietate e illegali, e sarà finanziato al 50% dagli Stati e i territori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Strage Bondi Beach, governo riunito: Albanese spinge per maggior controllo su armi Leggi anche: In Australia via libera a leggi più severe sulle armi dopo la strage di Bondi Beach. I due killer erano padre e figlio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lo choc e le domande dopo la strage di Bondi beach. Ma l’Australia può dare il buon esempio; Bondi Beach, l'autore della strage dovrà rispondere di 59 reati; Strage di Bondi Beach: un nuovo video mostra il momento in cui un assalitore viene disarmato; Strage a Bondi Beach, media: i due killer legati all’Isis. Cosa sappiamo. Australia, l’omaggio dei surfer alle vittime della strage: un grande cerchio nel mare di Bondi Beach - Le tavole allineate, i nuotatori in cerchio, un lungo applauso poi il silenzio: a Bondi Beach centinaia di persone hanno reso omaggio alle vittime della strage di Sydney ... msn.com

Il nuovo video della strage di Bondi Beach: una coppia prova a disarmare l'attentatore, ma lui li uccide - In un filmato girato dalla dashcam di un'auto, diffuso nelle scorse ore, le immagini di una coppia, poi uccisa dagli attentatori, che cerca di fermare uno dei terroristi di Bondi Beach, in Australia, ... video.corriere.it

Strage di Bondi Beach: l’ISIS loda l’attacco e lancia minacce contro il Belgio - Lo Stato Islamico elogia l’attacco di Bondi Beach e minaccia il Belgio, ribadendo che il jihad continua senza sosta a livello globale. notizie.it

Centinaia di surfer e nuotatori si sono radunati nelle acque di Bondi Beach, a Sydney, per rendere omaggio alle 15 vittime della strage di domenica scorsa. In silenzio, formando un grande cerchio in mare, hanno ricordato le persone uccise durante le celebraz - facebook.com facebook

Bondi Beach, centinaia in mare per ricordare le vittime della strage: surfisti e nuotatori uniti nel dolore e nella solidarietà. #surf x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.