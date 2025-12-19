Strage di alberi sull’Idice La protesta dei residenti

La recente eliminazione di numerosi alberi lungo il fiume Idice a San Lazzaro ha scatenato la protesta dei residenti di via del Fiume, preoccupati per la sicurezza e l’ambiente. Da anni chiedono interventi di pulizia e manutenzione degli argini per prevenire alluvioni e garantire la tutela del territorio. La questione evidenzia l’importanza di un equilibrio tra tutela ambientale e sicurezza idraulica, suscitando forte preoccupazione tra la comunità locale.

Strage di alberi lungo il fiume Idice, a San Lazzaro: insorgono i cittadini. A raccontarlo un gruppo di residenti di via del Fiume, area interessata dalle alluvioni degli ultimi anni: "Come cittadini, da tempo avevamo richiesto interventi di pulizia degli argini, ritenuti necessari per migliorare la sicurezza idraulica e ridurre il rischio di esondazioni. Tali interventi, se correttamente eseguiti, sono senza dubbio importanti e condivisibili". Durante le ultime due alluvioni che si sono verificate sul territorio del bolognese, infatti, varie aree del sanlazzarese erano state travolte da danni ed esondazioni.

