Strage a Rhode Island e professore del Mit assassinato | era lo stesso killer trovato morto a Providence

Un nuovo dramma scuote il mondo accademico statunitense: una serie di eventi violenti culminati con la morte di un professore del Mit a Providence. Le autorità hanno confermato che lo stesso killer responsabile della strage a Rhode Island è stato trovato morto, chiudendo così un inquietante capitolo di violenza e mistero.

Claudio Neves Valente, 48 anni, cittadino portoghese, è stato identificato come l'autore sia dell'attacco armato nel campus della Brown University sia dell'omicidio di un professore del Massachusetts Institute of Technology. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita a Providence: secondo l'Fbi e la polizia locale si è trattato di un suicidio. L'attacco alla Brown University. Valente, nonostante l'età, risultava formalmente iscritto all'Università del Rhode Island.

