Strada Frosinone-Gaeta | iniziati i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza

Sono iniziati i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza sulla strada regionale 637 Frosinone-Gaeta. Un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza e la viabilità di questa arteria strategica che collega il capoluogo ciociaro al Comune di Fondi. L’intervento mira a garantire maggiore protezione agli automobilisti e a ridurre i rischi lungo questa importante tratta stradale.

