Strada Frosinone-Gaeta | iniziati i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza
Sono iniziati i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza sulla strada regionale 637 Frosinone-Gaeta. Un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza e la viabilità di questa arteria strategica che collega il capoluogo ciociaro al Comune di Fondi. L’intervento mira a garantire maggiore protezione agli automobilisti e a ridurre i rischi lungo questa importante tratta stradale.
Sono iniziati i lavori di adeguamento delle barriere di ritenuta lungo la strada regionale 637 Frosinone-Gaeta, un’arteria ritenuta strategica che collega il capoluogo ciociaro al Comune di Fondi. “L’intervento - spiegano da Astral - ha l’obiettivo di eliminare potenziali situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Frosinone, iniziati i lavori del nuovo parcheggio tra Via Marittima e Via Mola Vecchia: 143 posti auto e nuova viabilità
Leggi anche: Sbloccati i fondi, iniziati i lavori a Clanezzo: “Strada riaperta entro il 23 gennaio”
Frosinone, iniziati i lavori in via del Casone: a breve l'apertura della strada alle auto - Da venerdì gli operai sono al lavoro per realizzare il nuovo manto di asfalto sul ponte e per consentire la prossima apertura della strada oggi aperta parzialmente ... ilmessaggero.it
Frosinone, controlli straordinari interforze sul territorio: verifiche su veicoli, persone ed esercizi commerciali, con sanzioni per stupefacenti e Codice della strada. #Frosinone #Controlli #Sicurezza #Polizia #Carabinieri - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.