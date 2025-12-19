Storia di un capolavoro Giovanni Pisano Tra mito e memoria

Scopri la straordinaria vicenda di Giovanni Pisano, uno dei più grandi scultori tra Due e Trecento, attraverso un viaggio tra mito e memoria. La sua storia, spesso frammentata, trova ora un nuovo racconto nella città natale, rivelando i segreti e le meraviglie di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte italiana.

La storia frammentata delle opere di Giovanni Pisano, uno dei più importanti scultori a cavallo tra il Duecento e il Trecento, torna finalmente ad essere raccontata nella sua città natale. E lo fa grazie alla mostra ' Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore ', dell' Opera della Primaziale Pisana, che fino all'8 marzo 2026 sarà accolta al Palazzo dell'Opera del Duomo. Un progetto, curato da Donata Levi (Università di Udine) ed Emanuele Pellegrini (Imt Lucca) affiancati da un comitato scientifico di prim'ordine, concepito per rileggere la figura di Giovanni Pisano e la sua fortuna critica tra Ottocento e Novecento, fino alla riscoperta nel secolo scorso.

Il capolavoro trecentesco a un secolo dalla ricostruzione - Oggi è unanimemente considerato un capolavoro della scultura medievale, ma per quasi quattro secoli è rimasto smembrato in innumerevoli frammenti, dispersi, venduti, riutilizzati come decorazio ... arte.it

A Pisa una mostra dedicata a Giovanni Pisano con prestiti dal Louvre e dal Musée d’Orsay - L'esposizione, aperta al pubblico fino all'8 marzo 2026 nel Palazzo dell'Opera del Duomo, ricostruisce la storia complessa dell'artista ... intoscana.it

