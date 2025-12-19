Storace dopo la sentenza Open Arms | Un processo politico che ha danneggiato Salvini e la Lega

Dopo la sentenza Open Arms, Storace commenta: “Un processo politico che ha danneggiato Salvini e la Lega”. Secondo l'ex politico, il procedimento ha evidenziato come la vicenda sia stata strumentalizzata, colpendo direttamente la figura del ministro degli Interni anziché il governo nel suo complesso. Un'interpretazione che riaccende il dibattito sulla natura delle indagini e delle responsabilità politiche in un contesto di forte tensione politica.

«È stato un processo politico che ha creato un danno. È stato portato alla sbarra il ministro degli Interni ma non il primo ministro. Su un fatto che, come ha stabilito la Suprema Corte, non sussiste». Francesco Storace, giornalista, conduttore radiofonico e politico di grande esperienza commenta così la sentenza sul caso Open Arms. La grottesca inchiesta su Salvini ha prodotto dei danni, in termini politici, al segretario della Lega e al partito? «Appena uscì la notizia vi fu una forte risposta popolare. La Lega aveva organizzato dei banchetti, la gente firmava, anche sui social vi erano dimostrazioni di solidarietà.

