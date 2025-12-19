Stop prolungato di Uomini e Donne a Natale | quando ritorna e cosa va in onda
Oggi, venerdì 19 dicembre 2025, va in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia. Il celebre talk show condotto da Maria De Filippi si ferma per alcune settimane, riprendendo successivamente con nuove emozioni e confronti. La pausa di fine anno rappresenta un momento di attesa e di rinnovamento per i tantissimi appassionati che seguono ogni giorno le storie dei protagonisti del programma.
Oggi, venerdì 19 dicembre, andrà in onda l'ultima puntata dell'anno 2025 di Uomini e Donne. Il talk show condotto da Maria De Filippi si fermerà per le consuete vacanze di Natale, che dureranno alcune settimane. I nuovi appuntamenti con la trasmissione sono previsti per il mese di gennaio.
