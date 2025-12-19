Stop alla circolazione per tre giorni troppo smog | la decisione del comune a ridosso delle feste

Il comune ha deciso di sospendere la circolazione per tre giorni a causa di livelli di smog insostenibili, imminenti alle feste natalizie. Una misura temporanea che potrebbe influenzare lo shopping pre-natalizio, ma necessaria per tutelare la salute pubblica. I dati sulle concentrazioni di inquinanti, in particolare il PM10, hanno superato i limiti europei, rendendo inevitabile questa decisione.

Arrivata poco fa la decisione che rischia di rovinare il fine settimana di shopping prima di Natale. Ma le autorità non hanno avuto scelta: i dati raccolti sulle concentrazioni di inquinanti mostrano livelli superiori ai limiti consentiti dalla normativa europea, soprattutto per quanto riguarda il particolato sottile PM10. Dopo giorni di monitoraggi costanti si è arrivati a un punto in cui non era più possibile rinviare ulteriormente un intervento. È stato deciso di introdurre limitazioni alla circolazione dei veicoli per alcuni giorni consecutivi, in coincidenza con uno dei periodi più intensi dell’anno dal punto di vista del traffico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Smog a Torino, tre giorni di stop al traffico: ecco chi non potrà circolare nell'ultimo weekend di shopping di Natale - Da domani, sabato 20 dicembre, e fino a lunedì 22 dicembre compreso le misure di limitazione del traffico ... torino.corriere.it