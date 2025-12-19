Sto male l’annuncio del concorrente di Ballando con le Stelle prima della finale! Non ce l’ho fatta

A poche ore dalla finale di Ballando con le stelle, Paolo Belli ha deciso di condividere con i suoi fan una situazione di salute critica ma non compromettente per la gara. Il noto musicista, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha raccontato di avere la febbre a 39 gradi, tanto da dover rinunciare alle prove generali insieme alla sua partner di ballo, Anastasia. Nonostante il malessere, Belli ha confermato la sua partecipazione alla serata finale dello show di Rai1. La determinazione di Paolo Belli. Con la voce roca a causa della tosse e della febbre, Paolo Belli ha spiegato di aver scelto di non fare le prove per non mettere in difficoltà Anastasia, con cui ha condiviso un percorso intenso e appassionante nel programma condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

