Stellantis & C scoprono il bluff Ue | Svolta sulle elettriche disastrosa

Anche le case tedesche bocciano la proposta della Commissione che dà più spazio alle auto diesel e benzina: «Troppe condizioni, lievitano i costi». Per il gruppo di Elkann il piano è «inadeguato». Meno pessimista Parigi. Quella che i commenti a caldo definivano «svolta epocale», si è prima trasformata in un passo in avanti «importante» - a strettissimo giro sminuito come «significativo» -, e poi è diventata l’ennesimo pastrocchio della Commissione europea che peggiora la già drammatica situazione dell’automotive nel Vecchio continente. La rapidissima parabola delle modifiche annunciate da Bruxelles sui veicoli elettrici si è compiuta quando i diretti interessati, cioè le case automobilistiche, hanno svelato il bluff. 🔗 Leggi su Laverita.info

Niente stop alle auto a benzina, svolta Ue sulle auto elettriche nel 2035

L'Ue fa un passo indietro sulle auto elettriche: il futuro è a benzina?

