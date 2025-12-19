stella emergente a bruxelles anche lo spagnolo el pais incorona meloni

In tre anni a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni è riuscita a spostare l'asse europeo e a farsi riconoscere come leader della nuova Unione europea. Nonostante c'era chi dicesse, e continui a ripetere, che il premier italiano è isolato, nei consessi che contano Giorgia Meloni ha ridefinito la leadership. Lo certifica anche il quotidiano spagnolo El Pais, liberal-progressista e non di sicuro d'area, secondo il quale mentre " la famiglia socialdemocratrica è in declino ", Meloni è " la stella emergente " a Bruxelles, dove " ha giocato un ruolo decisivo " nell'ultimo vertice dei capi di Stato e di governo della Ue, posizionandosi come " chiave di volta " nelle trattative sulle questioni cruciali del finanziamento dell'Ucraina e il futuro del trattato con Mercosur. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

