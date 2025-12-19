Stella di bronzo al valore per Massimiliano Evangelisti

Massimiliano Evangelisti riceve la Stella di bronzo al valore come delegato Cip 21-24 di Forlì-Cesena, riconoscimento per il suo impegno e passione. Presidente dell’associazione Ride to Win, dimostra dedizione nel promuovere sport e cultura, contribuendo attivamente alla crescita del territorio. Un premio che celebra il suo spirito di iniziativa e il ruolo di leadership in ambito sportivo e culturale.

Stella di bronzo al valore come delegato Cip 21-24 di Forlì-Cesena per Massimiliano Evangelisti, presidente dell'associazione culturale sportiva dilettantistica Ride to win. Il riconoscimento è arrivato dal Cip, Comitato italiano paralimpico, che venerdì 12 dicembre lo ha consegnato al presidente Massimiliano Evangelisti in occasione della cerimonia dedicata alle Benemerenze Cip 2024. L'evento si è svolto nella sede regionale del Cip, a Bologna, una giornata dedicata al riconoscimento dei meriti di atleti, dirigenti, tecnici e società nel settore paralimpico dell' Emilia Romagna.

Savignano, dal Cip stella di bronzo per Massimiliano Evangelisti - A Savignano è stata assegnata a Massimiliano Evangelisti, presidente dell’Associazione culturale sportiva dilettantistica (Ascd) Ridetowin, la Stella ... corriereromagna.it

