Una notte di privacy e affetto a Roma: Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales sono stati visti insieme, alimentando le voci sulla loro storia. Le immagini scattate davanti alla casa del conduttore di Affari Tuoi confermano un legame speciale, lontano dai riflettori. Un momento intimo che suscita curiosità tra i fan e gli appassionati di gossip.

© Tpi.it - Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales fotografati a Roma: “Notte d’amore a casa di lui”

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales sono stati fotografati davanti al portone dell’abitazione del conduttore di Affari Tuoi. Le immagini sono state pubblicate da Diva e Donna, lo stesso settimanale che, alcuni giorni fa, aveva parlato di un amore segreto tra i due. L’attrice il presentatore sono stati fotografati nello stesso luogo ma non insieme e in momenti diversi. Secondo la ricostruzione del magazine, De Martino sarebbe entrato nella sua abitazione romana intorno alle 21.50 mentre Rocío Muñoz Morales ne sarebbe uscita circa quattro ore più tardi. 🔗 Leggi su Tpi.it

