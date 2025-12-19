Stefano Accorsi, a 54 anni, con la sua consueta sincerità, apre una finestra sulla sua vita, sulla carriera e sui valori che lo guidano. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, l’attore condivide riflessioni profonde, tra cui il motivo per cui il tradimento non andrebbe mai confessato al partner, rivelando una saggezza matura e spesso inaspettata.

© Milleunadonna.it - Stefano Accorsi e il tradimento: “Perché non bisogna confessarlo al partner”

A 54 anni Stefano Accorsi pare avere raggiunto una saggezza rara anche in uomo di “mezza età” e nell’intervista concessa a Vanity Fair per l’uscita dell’ultimo film di Gabriele Muccino ne fa sfoggio parlando della sua vita, della carriera e della sua famiglia che definisce «molto normale».Di nuovo dei panni di un traditoreNel nuovo film di Muccino, Le cose non dette, interpreta uno scrittore e doc. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Leggi anche: Stefano Accorsi: «Il tradimento? Confessarlo al partner è da egoisti: è solo un modo per lavarsi la coscienza. A Muccino non ho mai detto che gli voglio bene, la prima volta sul set mi ha “sventrato”»

Leggi anche: Stefano Accorsi: "Confessare al partner il tradimento è da egoisti". Poi parla della vita con la moglie e i suoi quattro figli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Stefano Accorsi? Sì, è l’attore con gli addominali più hot del momento. E quanto era elegante fotografato per Gentleman dal grande Marco Glaviano - Oggi Stefano Accorsi è l’attore più hot del momento, anche perché pare che nessuna possa più fare a meno di parlare dei suoi addominali. milanofinanza.it

Stefano Accorsi Confessare al partner il tradimento è da egoisti Poi parla della vita con la mog

Stefano Accorsi - facebook.com facebook