Statale 16 groviera tra Foggia e Cerignola slalom dei tir | a gennaio i lavori di manutenzione
A fine gennaio, la Statale 16 tra Foggia e Cerignola sarà interessata da lavori di manutenzione, con interventi mirati al ripristino del manto stradale. Durante i lavori, si prevede un possibile slalom dei tir e disagi alla viabilità, richiedendo attenzione e pianificazione da parte degli automobilisti. Restate aggiornati per informazioni dettagliate e alternative percorribili.
Sono previsti a fine gennaio gli interventi di ripristino del manto stradale lungo la SS16, nel tratto Foggia-Cerignola. È stata l’Anas a comunicare il cronoprogramma al Comune di Foggia, che aveva sollecitato lavori di manutenzione, specie all’imbocco della Statale, all’uscita della città. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Tutolo: “La situazione delle Statali 16 e 17 non è più tollerabile, serve intervento tempestivo ANAS" - Il consigliere regionale Antonio Tutolo comunica di aver inviato una lettera ad Anas Puglia per segnalare la condizione di grave pericolo per gli automobilisti e la circolazione stradale e sollecitare ... foggiacittaaperta.it
Statali 16 e 17 in condizioni critiche, Tutolo chiede interventi urgenti ad Anas - 109, che immette sulla Statale 16, e il tratto Foggia–San Severo versano da troppo tempo in condizioni di inde ... giornaledipuglia.com
Foggia-Cerignola, assalto sulla Statale 16: automobilista rapinato della sua Mercedes - Un automobilista è stato infatti assaltato da un commando armato che lo ha costretto a fermarsi e a lasciare la sua Mercedes. affaritaliani.it
