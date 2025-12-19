Statale 16 groviera tra Foggia e Cerignola slalom dei tir | a gennaio i lavori di manutenzione

A fine gennaio, la Statale 16 tra Foggia e Cerignola sarà interessata da lavori di manutenzione, con interventi mirati al ripristino del manto stradale. Durante i lavori, si prevede un possibile slalom dei tir e disagi alla viabilità, richiedendo attenzione e pianificazione da parte degli automobilisti. Restate aggiornati per informazioni dettagliate e alternative percorribili.

