Stasi andava escluso già nel 2014 La bomba del consulente sul Dna sule unghie di Chiara Poggi

L' incidente probatorio di Garlasco si è concluso senza vincitori né vinti. L' aplotipo Y rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi, riconducibile alla discendenza patrilineare della famiglia di Andrea Sempio non è una prova regina per arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio senza ulteriori elementi che, però, al momento non ci sono. È stata comunque cristallizzata l'assenza del Dna di Alberto Stasi sul corpo della vittima, che è un elemento valido per una futura richiesta di revisione. Ma soprattutto, hanno sottolineato dal pool dell'unico condannato con sentenza in giudicato di questo caso, era possibile arrivare a questo risultato già nel 2014. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

