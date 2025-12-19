Startlist inseguimento maschile biathlon Annecy 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani
Sabato 20 dicembre andrà in scena sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) la prove dell’ inseguimento maschile, valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. In terra transalpina, messe in archivio le due Sprint donne e uomini, è tempo delle Pursuit e dalle 14:45 sarà la volta degli uomini. I migliori 60 atleti della gara sui due poligoni di ieri hanno staccato il biglietto e tra questi due italiani hanno centrato l’obiettivo, ovvero Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Una buona prestazione per l’altoatesino, nel computo complessivo di rendimento sugli sci e nelle serie di tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it
