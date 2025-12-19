Prosegue il programma di gare ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nel pomeriggio di domani, sabato 20 dicembre, alle ore 12.15, si terrà la 10 km pursuit femminile. L’Italia schiererà quattro azzurre: Dorothea Wierer scatterà come terza ad 11?, Lisa Vittozzi sarà la quarta a 15?, Rebecca Passler partirà per 25ma a 1’07”, e Samuela Comola prenderà il via per 44ma a 1’42”. Davanti a tutte ci sarà la svedese Hanna Oeberg, che ha vinto la sprint di ieri. La diretta tv della 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist inseguimento femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi anche: Startlist sprint femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi anche: Startlist individuale femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimento femminile e staffetta maschile Hochfilzen, startlist, streaming; L'Italia verso la staffetta maschile di Hochfilzen, la Norvegia cala gli assi: ecco la startlist; Coppa del Mondo, Hochfilzen 2025: la start list della staffetta femminile; Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimento maschile e staffetta femminile Hochfilzen, streaming, italiani in gara.

Startlist inseguimento femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane - Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it