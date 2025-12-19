Startlist discesa Val Gardena 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Domani, sabato 20 dicembre, in Val Gardena (Italia), si chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda discesa maschile, che scatterà alle ore 11.45. Saranno al cancelletto di partenza 65 atleti in rappresentanza di 18 Paesi. Saranno nel complesso otto gli italiani al via della seconda discesa della Val Gardena: Mattia Casse partirà col 4, Dominik Paris col 12, Florian Schieder col 16, Giovanni Franzoni col 22, Christof Innerhofer col 27, Benjamin Jacques Alliod col 40, Max Perathoner col 54 e Marco Abbruzzese col 61. Per la seconda discesa libera maschile in Val Gardena (Italia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

