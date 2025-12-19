Startlist discesa Val d’Isere 2025 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Domani, sabato 20 dicembre, a Val d’Isere (Francia) si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la discesa libera femminile, che scatterà alle ore 10.30. Saranno al cancelletto di partenza 50 atlete in rappresentanza di 15 Paesi. In casa Italia saranno ben otto le azzurre al via della gara odierna sulle 50 totali al cancelletto di partenza: Laura Pirovano partirà col 12, Sofia Goggia col 14, Nicol Delago col 19, Elena Curtoni col 25, Roberta Melesi col 26, Nadia Delago col 28, Sara Thaler col 38 e Sara Allemand col 43. Per la discesa femminile di Val d’Isere (Francia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

