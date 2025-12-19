Star Wars | Starfighter – Terminate le riprese del nuovo film di Shawn Levy!

Le riprese di Star Wars: Starfighter, il nuovo film diretto da Shawn Levy, sono ufficialmente terminate. Il franchise si prepara a un’epoca ancora più emozionante, con grandi aspettative per questa nuova avventura cinematografica. Dopo il successo di The Mandalorian e Grogu, l’universo di Star Wars si appresta a espandersi ulteriormente, catturando l’immaginazione di fan e appassionati di tutto il mondo.

Il franchise di Star Wars si prepara a una nuova, attesissima era cinematografica. Dopo il debutto di The Mandalorian & Grogu previsto per il 2026, l’attenzione dei fan è tutta rivolta al misterioso e ambizioso progetto di Shawn Levy: Star Wars: Starfighter. Il film, che promette di rivoluzionare l’universo creato da George Lucas con una storia originale e slegata dalla saga degli Skywalker, ha appena raggiunto un traguardo fondamentale. Shawn Levy annuncia la fine delle riprese di Starfighter. Attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, il regista Shawn Levy (reduce dal successo di Deadpool & Wolverine ) ha confermato che le riprese principali di Star Wars: Starfighter sono ufficialmente concluse. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

