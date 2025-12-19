Stagione Lirica al Galli la grande tradizione operistica italiana con Verdi Puccini e Donizetti e un’incursione nel teatro musicale del ' 900
La Stagione Lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini celebra la grande tradizione operistica italiana, con capolavori di Verdi, Puccini e Donizetti. Un viaggio tra Ottocento e Novecento che unisce l’eccellenza del repertorio classico a incursioni nel teatro musicale del '900, offrendo un’esperienza unica di musica e emozioni.
Macbeth, Il console, Madama Butterfly, Le convenienze ed inconvenienze teatrali e La traviata sono i titoli della Stagione Lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini, un percorso che attraversa il grande repertorio operistico tra Ottocento e Novecento, alternando capolavori della tradizione italiana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
