Stagione Lirica al Galli la grande tradizione operistica italiana con Verdi Puccini e Donizetti e un’incursione nel teatro musicale del ' 900

La Stagione Lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini celebra la grande tradizione operistica italiana, con capolavori di Verdi, Puccini e Donizetti. Un viaggio tra Ottocento e Novecento che unisce l’eccellenza del repertorio classico a incursioni nel teatro musicale del '900, offrendo un’esperienza unica di musica e emozioni.

