Stadio della Roma adesso c' è la data

L’attesa dei tifosi giallorossi sta per terminare: a breve sarà svelata la data ufficiale per l’annuncio del progetto definitivo dello Stadio della Roma. I sostenitori sono in trepidante attesa, sperando in un cronoprogramma chiaro e dettagliato che segni una svolta importante per il futuro del club e della città. Rimanete sintonizzati, perché presto arriveranno novità che cambieranno il volto dello sport capitolino.

AGI - L'attesa dei tifosi della Roma sta per finire: a breve sarà annunciato il progetto definitivo dello Stadio della Roma con tanto (si spera) di cronoprogramma. A confermarlo, parlando a margine della cerimonia per la posa della prima pietra della sede di Rome Technopole a Pietralata, lo stesso sindaco capitolino Roberto Gualtieri. "Stiamo finalmente dando una  vocazione a questo quadrante: non è accettabile avere  infrastrutture nel nulla. Stiamo andando avanti sullo  stadio e avrete notizie a breve ", ha detto il primo cittadino parlando del progetto dello  stadio della Roma a Pietralata.  "Qui ci sono due, anzi  tre stazioni della metropolitana  e non fare nulla sarebbe stato un crimine", ha aggiunto il sindaco, ribadendo la  volontà di andare avanti  con la realizzazione dell' impianto sportivo  come parte di un più ampio disegno di  rigenerazione urbana  dell'area. 🔗 Leggi su Agi.it

