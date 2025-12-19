Stadio della Roma adesso c' è la data

L’attesa dei tifosi giallorossi sta per terminare: a breve sarà svelata la data ufficiale per l’annuncio del progetto definitivo dello Stadio della Roma. I sostenitori sono in trepidante attesa, sperando in un cronoprogramma chiaro e dettagliato che segni una svolta importante per il futuro del club e della città. Rimanete sintonizzati, perché presto arriveranno novità che cambieranno il volto dello sport capitolino.

© Agi.it - Stadio della Roma, adesso c'è la data AGI - L'attesa dei tifosi della Roma sta per finire: a breve sarà annunciato il progetto definitivo dello Stadio della Roma con tanto (si spera) di cronoprogramma. A confermarlo, parlando a margine della cerimonia per la posa della prima pietra della sede di Rome Technopole a Pietralata, lo stesso sindaco capitolino Roberto Gualtieri. "Stiamo finalmente dando una vocazione a questo quadrante: non è accettabile avere infrastrutture nel nulla. Stiamo andando avanti sullo stadio e avrete notizie a breve ", ha detto il primo cittadino parlando del progetto dello stadio della Roma a Pietralata. "Qui ci sono due, anzi tre stazioni della metropolitana e non fare nulla sarebbe stato un crimine", ha aggiunto il sindaco, ribadendo la volontà di andare avanti con la realizzazione dell' impianto sportivo come parte di un più ampio disegno di rigenerazione urbana dell'area. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Nuovo Archivio di Stato. Adesso c’è una data. Il trasloco in via Roma fissato per il 10 novembre Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti: quando parla l’allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Roma. Data e orario Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma, stadio a Pietralata: il progetto definitivo prima di Natale; Wesley rilancia la Roma in campionato: Gasperini supera il Como e va a tre punti dall'Inter; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Dove vedere Roma-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Roma, stadio a Pietralata: il progetto definitivo prima di Natale - La presentazione del progetto aggiornato del nuovo impianto giallorosso dovrebbe tenersi all'inizio di settimana prossima. msn.com

Stadio a Pietralata, il progetto definitivo prima di Natale - L'inizio della prossima settimana dovrebbe proprio essere quello della presentazione del progetto aggiornato e definitivo del nuovo stadio della Roma. msn.com

Stadio della Roma, nuovo piano parcheggi: c'è posto per 26mila tifosi (mille in più) - Quasi mille posti auto in più, rispetto alla versione originale del progetto: da 4. ilmessaggero.it

UEFA Europa League AS Roma vs Real Betis Stadio Olimpico #Roma 06 Ottobre alle 21 Biglietti http://ow.ly/HSFe50KO7Y7 #AsRoma #Roma #Betis #Uel UEFA Europa League #europaleague Real Betis Futsal AS Roma - facebook.com facebook

15 Serie A Stadio Olimpico Ore 20.45 Il racconto su Radio Romanista DAJE #ASRoma #RomaComo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.