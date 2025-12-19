St Maur Lusitanos-Lille Coppa di Francia 20-12-2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il 20 dicembre 2025 alle 15:30, il Lille di Genesio inizia il suo percorso nella Coppa di Francia affrontando il St Maur Lusitanos sul campo neutro di Créteil. Un impegno importante contro una squadra di National 2, che promette emozioni e sfide da non perdere. Scopri formazioni, quote e pronostici di questa sfida dei trentaduesimi di finale, tra attese e sorprese.

© Infobetting.com - St Maur Lusitanos-Lille (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Parte dai trentaduesimi di finale di coppa di Francia il cammino del Lille di Genesio che sul neutro di Creteil affronterà il St Maur Lusitanos, squadra di National2. La storia della squadra dell'Ile-de-France è interessante; si tratta di un club fondato nel 1966 da un gruppo di rifugiati politici portoghesi. Il club ha sempre militato nelle serie minori con un unico acuto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

Lusitanos Saint-Maur - Lille Cronaca, formazioni e statistiche - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. tuttosport.com

US Saint-Maur Lusitanos – LOSC : La programmation complète des 32es de finale de Coupe de France - La Fédération française de football a dévoilé la programmation complète des 32es de finale de la Coupe de France ce mercredi. msn.com

