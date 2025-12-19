St Maur Lusitanos-Lille Coppa di Francia 20-12-2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Parte dai trentaduesimi di finale di coppa di Francia il cammino del Lille di Genesio che sul neutro di Creteil affronterà il St Maur Lusitanos, squadra di National2. La storia della squadra dell’Ile-de-France è interessante; si tratta di un club fondato nel 1966 da un gruppo di rifugiati politici portoghesi. Il club ha sempre militato nelle serie minori con un unico acuto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

