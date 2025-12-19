Un possibile retroscena emerge sulla squalifica di Allegri, con l'ex Juve al centro di una sospetta prova TV. Durante Napoli-Milan, si vocifera che avrebbe rivolto parole ad Oriali, creando un clima di tensione. La vicenda apre nuove ipotesi sulla condotta del tecnico e le conseguenze che potrebbe affrontare, mentre il mondo del calcio attende chiarimenti ufficiali.

© Juventusnews24.com - Squalifica Allegri: l’ex Juve a rischio prova TV? Cosa avrebbe detto ad Oriali durante Napoli Milan, spunta il retroscena

Squalifica Allegri: cosa avrebbe detto ad Oriali durante Napoli Milan, ecco il retroscena dalla semifinale di Supercoppa. La semifinale di Supercoppa Italiana rischia di passare alla storia non per il verdetto del campo, che ha visto il Napoli trionfare e volare in finale, ma per la furiosa coda velenosa tra le panchine. Al centro della bufera c’è Massimiliano Allegri: l’allenatore del Milan è accusato formalmente dal club partenopeo di aver rivolto una sequela di insulti pesantissimi a Gabriele Oriali, storico Team Manager azzurro e “ombra” fidata di Antonio Conte. La richiesta della Prova TV. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Allegri a Oriali più volte: “Sei un coglione”. Il Napoli chiede la prova tv, Max rischia una squalifica pesante (La Stampa)

Leggi anche: Chiesa, spunta il retroscena a sorpresa: per quale motivo ha detto no alla convocazione dell’Italia. Cosa è successo all’ex Juve

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Caso Allegri-Oriali, il Napoli chiede la prova TV: possibile lunga squalifica per il tecnico - Il Napoli solleva pesanti accuse nei confronti di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan: nell'immediato dopo gara della semifinale di Supercoppa italiana giocata dalle 2 squadre, e vinta ... tuttojuve.com

Agnelli, rieccoci! Squalifica terminata: cosa può fare ora e i piani dell'ex presidente Juve - Andrea Agnelli ha scontato la sua inibizione, iniziata dal gennaio del 2023 e comminata dal Tribunale Figc. tuttosport.com

La squalifica di Agnelli è finita, i tifosi della Juve si dividono: 'Speriamo torni' - La prima stangata era arrivata il 20 gennaio 2023, quando la Corte Federale d’Appello della FIGC, nell’ambito dell’inchiesta sportiva sulle presunte irregolarità legate alle plusvalenze del club ... it.blastingnews.com

Napoli-Milan di Supercoppa finisce in polemica: cosa è successo tra Allegri e Oriali. Rischio squalifica NUOVO VIDEO con @alessio_lento e @RiccardoMeloni4 x.com

#Allegri a #Oriali più volte: “Sei un coglione”. Il Napoli chiede la prova tv, Max rischia una squalifica pesante (La Stampa) Non è chiaro se e cosa abbia scritto l’arbitro #Zufferli sul referto. La partita è stata molto nervosa. I due tecnici non si sono stretti la mano a - facebook.com facebook