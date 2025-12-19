Squalifica Allegri intervengono anche gli ispettori federali! Il rapporto è già sul tavolo di Chinè si parla di ripetute offese personali Cosa rischia l’ex Juve

L'ex allenatore della Juventus, Allegri, si trova al centro di un nuovo caso disciplinare. Dopo le accuse di offese ripetute, gli ispettori federali hanno avviato un'indagine, con il rapporto già consegnato al procuratore Chiné. La situazione si fa complessa e potrebbe avere ripercussioni importanti sulla carriera del tecnico, mentre il mondo del calcio attende con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.

Squalifica Allegri, gli ispettori federali inchiodano il tecnico rossonero per le offese ripetute: il rapporto è già sul tavolo del procuratore Chiné. Il verdetto del campo ha sorriso ad Antonio Conte, ma gli strascichi polemici della semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riad sono destinati a durare ancora a lungo. Al centro della bufera mediatica e disciplinare c’è il comportamento tenuto da Massimiliano Allegri durante la sfida persa dal suo Milan contro gli azzurri. Se il risultato di 2-0 ha sancito l’eliminazione rossonera, è quanto accaduto a bordo campo a tenere banco nelle ultime ore, con aggiornamenti che non promettono nulla di buono per il tecnico toscano, apparso decisamente nervoso durante il match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

