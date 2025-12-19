Sportello Ater a Fiumicino il calendario degli appuntamenti da gennaio a maggio 2026

Fiumicino, 19 dicembre 2025 – L’Ater ha comunicato il calendario di apertura dello sportello di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026. Il servizio, situato al secondo piano – area edilizia, stanza 209, sarà attivo con ricevimento al pubblico dalle 10 alle 13 a martedì alterni. Nel dettaglio, lo sportello osserverà il seguente calendario: 13 e 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo, 7 e 21 aprile, 5 e 19 maggio 2026. L’accesso allo sportello è finalizzato alla gestione delle pratiche di competenza dell’area edilizia. L’utenza è invitata a tenere conto delle date indicate per programmare l’eventuale accesso al servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Prove Invalsi 2026: pubblicato il calendario. Tutte le date da marzo a maggio

Leggi anche: Ciclismo: il calendario degli appuntamenti nel Pistoiese e in Valdinievole. Juniores ed Élite-Under 23: ecco tutte le gare del 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiumicino, fogne ko e liquami ovunque nei giardini delle case Ater - I residenti segnalano il mal funzionamento delle pompe delle fogne che ha provocato la fuoriuscita ... romatoday.it

Paura a Fiumicino, crolla solaio davanti la porta di un alloggio popolare - Paura a Fiumicino dove, in via porto di Claudio, il solaio della cortina di un palazzo Ater è crollato davanti la porta di un alloggio abitato da una coppia di anziani. romatoday.it

Fiumicino, interventi anti degrado alle case Ater del Serpentone: stanziati 150 mila euro - Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dei 96 appartamenti del “serpentone” di via Oder con gli operai ... ilmessaggero.it

Contributi a sostegno delle locazioni – Bando 2025 – Affitti 2024 È stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo per l’abbattimento dei canoni di locazione. Per info: Sportello Casa del Comune di Trieste presso ATER Trieste, Pia - facebook.com facebook