© Lanazione.it - Sportelli informativi gestiti dagli studenti dello ’Zuccarelli’

A Pitigliano la scuola esce dall’aula e diventa un servizio concreto per la comunità. A partire da gennaio 2026 prenderà il via la sperimentazione di un progetto di service learning promosso dall’Istituto di istruzione superiore "F. Zuccarelli", che prevede l’attivazione di due sportelli informativi gestiti direttamente dagli studenti, a disposizione dei cittadini su prenotazione. Il primo sportello, ChiedITE, sarà curato dagli studenti dell’Indirizzo Tecnico Economico e offrirà supporto e consulenza digitale, aiutando i cittadini a orientarsi tra strumenti tecnologici e servizi online. Il secondo, ChiediAmo al Socio, sarà invece gestito dagli studenti dell’Istituto professionale – Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, con l’obiettivo di fornire informazioni sui servizi sociosanitari e assistenziali presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

