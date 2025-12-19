Sport in tv oggi venerdì 19 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Scopri il programma completo degli eventi sportivi di oggi, venerdì 19 dicembre, con orari e modalità di visione. OA Sport ti guida passo passo attraverso le competizioni più attese, offrendoti tutte le informazioni per seguire gli incontri in tv e in streaming. Non perdere nemmeno un momento di questa intensa giornata di sport, vivendo ogni emozione con la nostra copertura dettagliata e aggiornata.

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 19 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi, venerdì 19 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul superG in Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris va a caccia del podio, dopo essere giunto terzo nella discesa di ieri. Si proverà a replicare. Attese anche nella 10 km Sprint maschile di biathlon ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia) dove Tommaso Giacomel è tra gli atleti più accreditati della vigilia.





