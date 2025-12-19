Un silenzio insolito avvolge i circoli storici di Roma. La scomparsa di Alberto Lazzarino ha provocato un sentimento diffuso di lutto sportivo, non solo nella Capitale ma in tutto il mondo del tennis italiano. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un punto fermo, capace di interpretare i ruoli di atleta, tecnico e dirigente con rigore e discrezione. Per decenni il suo nome è stato sinonimo di tradizione tennistica e di quel fair play che ha segnato un’epoca. Ex allievi e colleghi parlano di una perdita irreparabile: viene meno una memoria vivente, custode di storie, partite e trasformazioni che hanno accompagnato l’evoluzione del tennis nei circoli romani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sport in lutto, se ne va un mito del tennis. Dolore immenso

Leggi anche: Lutto nel calcio, se ne va il bomber italiano: dolore immenso

Leggi anche: “Addio per sempre”. Cultura italiana in lutto, se ne va un vero mito!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tennis: lutto per Nicola Pietrangeli, è morto il figlio Giorgio - Si è spento a Roma a soli 59 anni, a causa di un male incurabile, Giorgio Pietrangeli, figlio della leggenda della racchetta azzurra Nicola Pietrangeli, attualmente ... ansa.it

Tennis in lutto, a 92 anni è morto Nicola Pietrangeli - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tennis in lutto, è morto Nicola Pietrangeli a 92 anni - La leggenda a cui dal 2006 è stato intitolato il vecchio "Stadio della pallacorda" al Foro Italico di Roma. corrieredellosport.it

Ciclismo in lutto: è morto Michele Dancelli, il re della Sanremo #NordMilano24 #lutto #scomparsa #MicheleDancelli #sport #ciclismo #inpuntadisellino - facebook.com facebook