Spettacolo emozioni fantasia Ecco ’Il Grande Circo di Natale’ La magia sbarca a Firenze

Lasciati trasportare dalla magia de ’Il Grande Circo di Natale’, uno spettacolo che incanta, emoziona e stimola la fantasia. A Firenze, il Natale si accende di meraviglia, regalando un’esperienza unica per grandi e piccini. Un evento imperdibile per vivere momenti di stupore e gioia nel cuore delle feste.

Firenze si prepara a vivere un Natale davvero speciale, all’insegna della meraviglia, della fantasia e dello stupore. Dal 25 dicembre al 6 gennaio, il Palazzo Wanny, ora PalaBigMat, si trasforma in un grande spazio incantato pronto ad accogliere ’ Il Grande Circo di Natale ’, uno spettacolo straordinario che promette di far brillare gli occhi di grandi e piccini e di accompagnare tutti coloro che vorranno intervenire, per tutte le festività. Per la prima volta in Italia – dopo le date di Milano e Livorno (a Torino invece è tuttora in programma fino al 6 gennaio) arrivano anche a Firenze artisti internazionali pronti a trasportare il pubblico in un autentico mondo da sogno, dove ogni dettaglio è curato per emozionare e sorprendere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

