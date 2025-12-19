Spettacolo emozioni fantasia Ecco ’Il Grande Circo di Natale’ La magia sbarca a Firenze
Lasciati trasportare dalla magia de ’Il Grande Circo di Natale’, uno spettacolo che incanta, emoziona e stimola la fantasia. A Firenze, il Natale si accende di meraviglia, regalando un’esperienza unica per grandi e piccini. Un evento imperdibile per vivere momenti di stupore e gioia nel cuore delle feste.
Firenze si prepara a vivere un Natale davvero speciale, all’insegna della meraviglia, della fantasia e dello stupore. Dal 25 dicembre al 6 gennaio, il Palazzo Wanny, ora PalaBigMat, si trasforma in un grande spazio incantato pronto ad accogliere ’ Il Grande Circo di Natale ’, uno spettacolo straordinario che promette di far brillare gli occhi di grandi e piccini e di accompagnare tutti coloro che vorranno intervenire, per tutte le festività. Per la prima volta in Italia – dopo le date di Milano e Livorno (a Torino invece è tuttora in programma fino al 6 gennaio) arrivano anche a Firenze artisti internazionali pronti a trasportare il pubblico in un autentico mondo da sogno, dove ogni dettaglio è curato per emozionare e sorprendere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: La magia del Natale arriva ai Giardini della Carnale: ecco lo spettacolo “Christmas Town”
Leggi anche: Classici di Natale, e non solo, che accendono la magia e la fantasia. I libri da regalare e regalarsi
Spettacolo, emozioni, fantasia. Ecco ’Il Grande Circo di Natale’. La magia sbarca a Firenze - Firenze si prepara a vivere un Natale davvero speciale, all’insegna della meraviglia, della fantasia e dello stupore. msn.com
Emozioni, queste sconosciute: Pierpaolo Spollon domani alle 21.15 a Montegranaro in “Quel che provo dir non so” - 15, il sipario del teatro La Perla di Montegranaro: sarà Pierpaolo Spollon, volto noto di fiction, teatro e cinema, ad aprire la stagione di prosa di Comune ... corriereadriatico.it
Con la testa tra le stelle Emozioni e spettacolo al San Filippo di Darfo dove mercoledì 10 dicembre si è esibita la compagnia teatrale Nuvole Sparse: in scena lo spettacolo teatrale “Con la testa fra le stelle”. Un’iniziativa di Anffas Valle... - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.