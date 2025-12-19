Spero ancora in un miracolo di Natale | parla l’imprenditore che ha ospitato Nathan Trevallion

19 dic 2025

«Spero ancora che possa succedere qualcosa per Natale. Mi sembra troppo altrimenti». A parlare è Armando Carusi, imprenditore di Ortona originario di Palmoli, che ha concesso in comodato d’uso gratuito un casolare nel bosco a Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini attualmente ospitati in una. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

