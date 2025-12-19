Sparatoria Brown University Trump sospende programma lotteria green card

In un'azione sorprendente, il presidente Donald Trump ha deciso di sospendere il programma di lotteria per la green card, dopo la tragica sparatoria alla Brown University e al MIT. Questa decisione evidenzia le tensioni e le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti, in un momento in cui le autorità cercano di rispondere a eventi drammatici e di grande impatto pubblico.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sospeso il programma di lotteria per la green card, che ha permesso al sospettato delle sparatorie alla Brown University e al MIT di entrare negli Stati Uniti. La segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, ha dichiarato in un post su X che, su ordine di Trump, sta ordinando ai Servizi per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti di sospendere il programma. "A questo individuo atroce non sarebbe mai dovuto essere permesso di entrare nel nostro Paese ", ha affermato. The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card.

