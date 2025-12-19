Sparatoria Brown University trovato morto il sospettato | ipotesi di suicidio

Una sparatoria alla Brown University ha portato alla morte di due studenti e al ferimento di nove persone. Il sospettato, trovato morto poco dopo, si ipotizza si sia suicidato. Le indagini suggeriscono un collegamento con un precedente episodio, in cui avrebbe ucciso un professore del MIT a circa ottanta chilometri di distanza. Un evento drammatico che scuote la comunità accademica e solleva molte domande.

