Sparatoria alla Brown University il sospettato trovato morto Si è tolto la vita 5 giorni dopo Aveva fatto il dottorato in quella facoltà

La tragica sparatoria alla Brown University ha sconvolto la comunità accademica. Il sospettato, coinvolto nell’atto violento, è stato rinvenuto senza vita cinque giorni dopo, presumibilmente togliendosi la vita. La vicenda ha profondamente scosso studenti e docenti, lasciando un segno indelebile nel campus e sollevando ancora una volta questioni sulla sicurezza nelle università.

© Quotidiano.net - Sparatoria alla Brown University, il sospettato trovato morto. "Si è tolto la vita 5 giorni dopo". Aveva fatto il dottorato in quella facoltà Roma, 19 dicembre 2025 - È stato trovato morto il sospetto autore della sparatoria che ha ucciso due studenti durante una sessione di esami alla Brown University, negli Stati uniti. Lo ha annunciato la polizia di Providence, la città dove si trova il campus della prestigiosa università. Il capo della polizia di Providence, Oscar Perez, ha dichiarato in conferenza stampa che il sospetto, Claudio Manuel Neves Valente, cittadino portoghese di 48 anni, "si è tolto la vita", cinque giorni dopo l'attacco. Le autorità hanno inoltre collegato la sparatoria di Brown all'uccisione di un professore del Massachusetts Institute of Technology (Mit), avvenuta nei giorni successivi.

