Spalletti Roma esame di maturità dobbiamo giocare da Juve

Torna fra i convocati Milik dopo oltre 570 giorni dall'ultima partita TORINO - La Roma di Gasperini come banco di prova ideale per capire se a Bologna è davvero nata un'altra Juve. Luciano Spalletti ammette che la gara del "Dall'Ara" ha evidenziato "un'evoluzione. Ora bisogna andare a prendere altre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma: «Sarà un esame di maturità da università. Milik convocato, l’ho trovato un bambino felice… Bremer gioca»

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia: «Dobbiamo essere belli e vincenti. Vlahovic fuori 2/3 mesi, Yildiz può giocare da numero 9. Perin out»

